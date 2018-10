Milwaukee (SID) - Titelverteidiger Miami Heat steht in den Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA vor dem Einzug in das Conference-Halbfinale. Das Starensemble aus Florida gewann bei den Milwaukee Bucks mit 104:91 und führt in der best-of-seven-Serie bereits mit 3:0. Damit fehlt dem besten Team der Vorrunde nur noch ein Erfolg, um die nächste Runde zu erreichen. In der NBA-Historie war es bislang keiner Mannschaft gelungen, einen 0:3-Rückstand in den Play-offs zu drehen.

Miamis Superstar LeBron James steuerte 22 Punkte zum Sieg bei, Ray Allen war mit 23 Zählern allerdings bester Werfer auf dem Parkett. Zudem ragte Chris Bosh mit einem Double-Double (16 Punkte, 14 Rebounds) heraus.

Derweil ging der sechsmalige Meister Chicago Bulls durch einen 79:76-Erfolg gegen die Brooklyn Nets in seiner Serie mit 2:1 in Führung. Carlos Boozer (22) war bei den Bulls erfolgreichster Werfer. Im dritten Spiel des Tages verkürzten die Memphis Grizzlies mit einem 94:82-Sieg gegen die Los Angeles Clippers in der Serie auf 1:2.