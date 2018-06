Neuss (Deutschland) (AFP) Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen Tarifabschluss verständigt. Die 132.000 Tarifbeschäftigten der Post sollen ab dem Sommer in zwei Stufen insgesamt 5,7 Prozent mehr Geld bekommen, wie Unternehmen und Gewerkschaft am Freitag mitteilten. Verdi wertete den Abschluss als "starkes Tarifergebnis", die Post sprach von einer "weiteren Verschärfung" ihrer "strukturellen Nachteile in einem schrumpfenden Briefmarkt".

