Tokio (dpa) - Nach dem Batterie-Desaster darf Boeings 787 "Dreamliner" bald wieder in Japan abheben. Das japanische Verkehrsministerium will grünes Licht für den Start des Jets geben. Vorausgegangen war die Genehmigung einer neuen Batteriekonstruktion durch die US-Flugaufsicht FAA. Es wird erwartet, dass All Nippon Airways und Japan Airlines den "Dreamliner" im Juni wieder im kommerziellen Luftverkehr einsetzen. Mitte Januar hatten die Flugaufseher nach einem Feuer und einem Schmorbrand bei den Batterien von zwei "Dreamlinern" ein weltweites Startverbot verhängt.

