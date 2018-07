Hamburg (SID) - Welt- und Europameister Günter Netzer hegt kaum noch Zweifel an einem deutschen Finale in der Fußball-Champions-League. "Mein Gefühl sagt, dass es gelaufen ist, denn es gibt keine Anzeichen für einen Einbruch", sagte der 68-Jährige der Hamburger Morgenpost: "Die Ergebnisse und das Auftreten sprechen eine eindeutige Sprache. Aber ich habe schon zu viel erlebt, als dass ich sagen würde, da kann nichts mehr passieren."

Von einer Wachablösung an der Spitze des europäischen Fußballs will Netzer noch nichts wissen - trotz der deutlichen Erfolge in den Halbfinal-Hinspielen von Bayern München gegen den FC Barcelona (4:0) und von Borussia Dortmund gegen Real Madrid (4:1). "Da weigere ich mich! Das ist mir zu früh", sagte der frühere Regisseur der Königlichen: "Da reicht kein halbes Jahr. Das muss wachsen und fundamental sein, um das zu behaupten. Auf jeden Fall war es eine Demonstration der Stärke und dies in beeindruckender Form gegen die besten Mannschaften der Welt."