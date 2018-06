Lyon (AFP) Einer der meistgesuchten Mafiabosse Italiens ist der Polizei in Kolumbien ins Netz gegangen. Domenico Trimboli sei nach Hinweisen der italienischen Behörden in dem südamerikanischen Land festgenommen worden, teilte die internationale Polizeiorganisation Interpol am Freitag in Lyon mit. Der 58-Jährige sei einer der mutmaßlichen Chefs einer kriminellen Gruppe, die in Italien in großem Stil Handel mit Kokain und Haschisch betreibe. Er arbeitete demnach für die kalabrische Mafiaorganisation 'Ndrangheta und war Verbindungsmann zum kolumbianischen Medellin-Kartell.

