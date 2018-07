New York (dpa) - Die mutmaßlichen Bombenleger von Boston sind offenbar auf ihrem Weg zum nächsten Anschlag gestoppt worden: Laut dem überlebenden Tatverdächtigen, Dschochar Zarnajew, wollten er und sein Bruder Tamerlan weitere Sprengkörper auf dem Times Square In New York zünden. Das sagte New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg.

Nach Polizeiangaben hatten die Brüder ein Auto gekapert, um sich mit sechs selbst gebauten Bomben in die Millionenmetropole aufzumachen. Der Plan sei gescheitert, als der Autobesitzer aus dem Wagen habe fliehen und die Polizei alarmieren können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.