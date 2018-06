München (dpa) - Nach dem Rücktritt ihres Vorsitzenden Georg Schmid will die bayerische CSU-Landtagsfraktion heute die Nachfolge regeln. Dazu kommen die Abgeordneten zu einer Sondersitzung zusammen. Der Fraktionsvorsitz läuft aller Voraussicht nach auf die frühere Landessozialministerin Christa Stewens zu. Stewens sei die "ganz heiße Favoritin", erfuhr die dpa aus Fraktionskreisen. Auch Ministerpräsident Horst Seehofer soll bereits seine Zustimmung signalisiert haben - auch deshalb, weil er in gar keinem Fall auch noch eine Kabinettsumbildung will.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.