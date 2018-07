Den Haag (AFP) Ein ehemaliger Mitarbeiter einer niederländischen Kinderkrippe ist wegen sexuellen Missbrauchs von 67 Kindern zu einer Haftstrafe von 19 Jahren verurteilt worden. Ein Gericht in Amsterdam setzte am Freitag die bereits 2012 in erster Instanz erlassene Haftstrafe um ein Jahr nach oben, nachdem der Verurteilte in Berufung gegangen war. Außerdem muss der Mann sich in psychologische Behandlung begeben. Zu seinen Opfern zählten viele Babys.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.