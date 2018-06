Berlin (SID) - Die Schwimm-Brüder Steffen und Markus Deibler haben sich am zweiten Wettkampftag der deutschen Meisterschaften in Berlin ihr WM-Ticket gesichert. Der Olympiavierte Steffen Deibler setzte sich im Finale über 50 m Schmetterling in 23,35 Sekunden souverän vor der nationalen Konkurrenz durch und blieb dabei nur eine Hundertstelsekunde über seinem eigenen deutschen Rekord. Die WM-Normzeit (23,96) war für Deibler überhaupt kein Problem.

Zuvor hatte bereits sein Bruder Markus Deibler die WM-Norm erfüllt. Der Olympiaachte setzte sich trotz Trainingsrückstandes in 1:58,18 Minuten über 200 m Lagen vor dem Mannheimer Philip Heintz (1:58,34) durch. Beide erschwammen sich damit das Startrecht für die Weltmeisterschaften in Barcelona (19. Juli bis 4. August).