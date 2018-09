Berlin (SID) - Schwimmstar Britta Steffen hält die deutliche Entschärfung der Qualifikationskriterien für die WM in Barcelona (19. Juli bis 4. August) für eine richtige Maßnahme. "Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man jungen Leuten die Chance gibt, um bei einer WM zu explodieren und dort vielleicht eine Medaille zu holen. So etwas kann immer passieren", sagte Steffen bei einer Pressekonferenz am Rande der DM in Berlin.

Durch die niedrigere WM-Hürde hofft der neue Bundestrainer Henning Lambertz auf ein im Vergleich zu den Vorjahren großes WM-Team mit etwa 30 Athleten. Aus Kostengründen würde jedenfalls kein Normerfüller zu Hause gelassen, betonte Christa Thiel, Präsidentin des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV).