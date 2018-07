Moskau (dpa) - Nach dem Großbrand in einer psychiatrischen Klinik bei Moskau trauert Russland um die 38 Toten. In den Kirchen des Moskauer Gebiets gab es besondere Gedenkgottesdienste. Behörden setzten wegen der Tragödie einen offiziellen Tag der Trauer an. Die Opfer waren zwischen 20 und 76 Jahre alt. Bei dem Feuerdrama in der Nacht zum Freitag in dem Holzgebäude im Dorf Ramenski im Moskauer Gebiet starben 36 Schwerkranke sowie zwei Pfleger. Eine Krankenschwester und zwei Patienten hatten den Brand überlebt. Die Suche nach der Unglücksursache dauerte an.

