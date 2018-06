Frankfurt/Main (AFP) Dutzende deutsche Soldaten und Polizisten haben einem Zeitungsbericht zufolge unerlaubt für private Sicherheitsfirmen gearbeitet. In den vergangenen Jahren seien mehrere aktive Bundeswehrsoldaten für deutsche und ausländische Firmen in Afghanistan, in anderen Kriegsgebieten oder auf Handelsschiffen am Horn von Afrika im Einsatz gewesen, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Damit hätten sie gegen das Soldaten- und Beamtengesetz verstoßen.

