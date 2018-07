Düsseldorf (AFP) Der Bundestag könnte einem Zeitungsbericht zufolge zu Beginn der kommenden Wahlperiode die Abgeordnetendiäten an die Lohnentwicklung koppeln. Für ein solches Modell gebe es von allen Seiten "große Sympathien", berichtete die "Rheinische Post" aus Düsseldorf am Samstag unter Berufung auf Mitglieder der Rechtsstellungskommission des Ältestenrats. Nach einem Vorschlag einer Expertengruppe unter Leitung des früheren Bundesjustizministers Edzard Schmidt-Jortzig (FDP) sollen die Diäten demnach zunächst auf das Niveau der Bezüge von Richtern und Beamten der Gruppen R6 und B6 angehoben und dann an die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste gekoppelt werden.

