Worpswede (dpa) - Wegen einer Erkrankung hat der Schauspieler Armin Mueller-Stahl (82) seine Teilnahme an der "Kunst- und Filmbiennale Worpswede" abgesagt. Dennoch wurde sein Lebenswerk dort gewürdigt.

Der Schauspielstar befindet sich vorübergehend in stationärer Behandlung. "Er ist gestern in ein Berliner Krankenhaus gekommen", sagte der Initiator und Direktor der Kunst- und Filmbiennale Jürgen Haase. "Nach Auskunft seiner Familie wird er es aber voraussichtlich am Montag schon wieder verlassen können", sagte Haase. Weitere Angaben machte er nicht. Mit der Familie Mueller-Stahls sei Diskretion über Details der Erkrankung vereinbart, sagte Haase.

Mueller-Stahl sollte am Vorabend bei der Biennale die Auszeichnung für sein vielschichtiges künstlerisches Werk entgegennehmen. Die Teilnahme daran hatte die Familie des Schauspielers kurzfristig abgesagt. In Abwesenheit des 82-Jährigen sei dessen Lebenswerk mit einer sehr ergreifenden Laudatio geehrt worden, sagte Biennale-Projektleiter Tom Aures. Eine Worpsweder Künstlerin habe zudem eine Plastik in Form eines Schutzengels für Mueller-Stahl präsentiert.

