Jerusalem (AFP) In Ostjerusalem haben am Samstagabend sieben Fahrzeuge der Vereinten Nationen in Flammen gestanden. Wie ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete, brannten vier der Fahrzeuge in der Nähe eines UN-Stützpunkts vollständig aus. An den anderen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. Die Polizei machte zunächst keine Angaben darüber, ob es sich um ein Unglück oder einen Angriff handelte.

