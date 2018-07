Rom (AFP) Die neue italienische Regierung steht und soll am Sonntag vereidigt werden. Das wurde am Samstag nach zweistündigen Beratungen des Spitzenpolitikers der Demokratischen Partei (PD), Enrico Letta, mit Staatspräsident Giorgio Napolitano in Rom offiziell mitgeteilt. Der 46-jährige Letta übernimmt das Amt des Regierungschefs.

