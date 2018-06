Tokio (Japan) (AFP) Der japanische Regierungschef Shinzo Abe hat eine Massenkarambolage unverletzt überstanden. Nach Polizeiangaben prallte Abes Limousine am Samstag in Tokio auf einen vorausfahrenden Polizeiwagen, als dieser an einer Mautstelle plötzlich bremste. Zwei weitere Polizeiwagen und ein Fahrzeug mit Reportern waren ebenfalls in den Unfall verwickelt. Zwei Leibwächter in dem ersten Polizeiwagen wurden leicht verletzt.

