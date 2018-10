Washington (dpa) - Das FBI hat in Mississippi einen 41-Jährigen festgenommen, der Giftbriefe an Präsident Barack Obama und einen Senator verschickt haben soll. Wie CNN und andere Medien unter Berufung auf eine Sprecherin der Bundespolizei berichteten, wurde James Everett Dutschke in seinem Haus in Tupelo gefasst. Zunächst war ein Bekannter von Dutschke, der Elvis-Imitator Paul Kevin Curtis, als Absender der giftigen Post in Verdacht geraten und sogar angeklagt worden. Die mit dem tödlichen Ricin präparierten Schreiben waren in den Poststellen des Weißen Hauses und Kapitols abgefangen worden.

