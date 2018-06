Berlin (dpa) - Mit scharfen Angriffen auf die Bundesregierung und demonstrativer Zuversicht haben Grünen-Chefin Claudia Roth und der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel den rot-grünen Machtwechsel beschworen.

"Unser Bündnis muss mehr sein als eine rechnerisch mögliche Koalition", sagte Gabriel auf dem Grünen-Programmparteitag am Samstag in Berlin. Deutschland müsse eine andere politische Richtung einschlagen. Roth rief in den Jubel der rund 800 Delegierten: "Jetzt ist die Zeit für die klare Ansage - und das wird Sigmar genauso sehen: Wir wuppen das!" Konkret wollen die Grünen mit der Forderung nach Steuererhöhungen für Vielverdiener und einer Reichen-Abgabe gegen Union und FDP antreten.

Gabriel beschrieb Rot-Grün als Werte- und Richtungsalternative zu einer schwarz-gelben Koalition des Etikettenschwindels. "Nichts fehlt diesem Land mehr, als eine Politik, die sich wieder an Prinzipien und Werten orientiert und bei der Reden und Handeln wieder übereinstimmen." Bei Wahlumfragen reicht es weiterhin weder für Union und FDP noch für Rot-Grün zu einer regierungsfähigen Mehrheit.

Roth kritisierte politische Kurswechsel von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), "gegen deren Schlingerkurs die Irrfahrt des Odysseus ja als geordnete Reise erscheint". Mit bebender Stimme zog sie über die CSU und ihre Affären her. "Erst kommt das Fressen, dann die Moral - bei der CSU kommt die Moral nicht mal nach dem Fressen", sagte die Grünen-Chefin.

Die Grünen müssten viele Schäden reparieren, die von Merkel und einer "irrlichternden FDP" angerichtet worden seien. "Wenn die Union jetzt versucht, ihre gesammelten Luftblasen in neue Wahlversprechen umzumünzen, dann kommt mir das vor wie die Wundertüte auf dem Kindergeburtstag - leider hat Mama nur Nieten reingetan."

Angesichts der rot-grünen Umfrageschwäche bemühten sich Roth und Gabriel um größtmögliche Gelassenheit und Angriffsfreude. "Wer nicht kämpft, hat schon verloren", so Roth. Es gehe darum, Hoffnung auf ein besseres Leben zu erzeugen, meinte Gabriel. "Wenn wir das schaffen, dann werden wir auch die Wahlen gewinnen." Schwarz-Gelb trete die bürgerlichen Werte von Anstand, Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit jeden Tag mit Füßen.

Mit Steuererhöhungen für Vielverdiener und einer Reichen-Abgabe sollen Staatsschulden abgebaut und Geld für Bildung und Soziales gewonnen werden, beschlossen die Delegierten. Sämtliche Basisforderungen, beim Steuerkurs von den Vorschlägen der Parteiführung abzuweichen, schmetterten die Delegierten ab.

Der Spitzensteuersatz soll von 42 auf 49 Prozent ab einem Bruttoeinkommen von 80 000 steigen, bei 60 000 Euro soll er auf 45 Prozent linear verlängert werden. Der Grundfreibetrag soll von 8130 auf 8700 Euro steigen - Parteichef Cem Özdemir sprach von einer "klaren Entlastungsbotschaft".

Eine auf zehn Jahre befristete Vermögensabgabe soll Reiche mit 1,5 Prozent auf ihr Vermögen belasten und insgesamt 100 Milliarden Euro zum Schuldenabbau erbringen. Nach heftigen Debatten im Vorfeld beschlossen die Grünen, nach der Abgabe eine dauerhafte Vermögenssteuer erheben zu wollen, ohne Details zu nennen.

"Ja, wir Grünen setzen auch auf Steuererhöhungen und sagen das vor der Wahl", sagte die schleswig-holsteinische Finanzministerin Monika Heinold. An die Adresse des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann sagte sie, alle Erhöhungen würden aufeinander abgestimmt. Der Parteifreund Kretschmann hatte im Vorfeld mit der Mahnung für Unmut in der Partei gesorgt, die Steuerschraube nicht zu stark zu drehen. Nun zeigte sich Kretschmann versöhnlich. Özdemir betonte, die Grünen seien mächtig stolz auf ihn.

Der Parteitag beschloss zudem, dass das Erbschaftssteueraufkommen verdoppelt und das Ehegattensplitting abgeschmolzen werden soll.

Der FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle warnte in Celle vor den rot-grünen Steuerplänen: "Die Grünen wollen über 40 Milliarden Euro Steuererhöhung."

Auch gegen Lohndumping wollen die Grünen mobil machen. Neben einem Mindestlohn von 8,50 Euro forderten sie die Begrenzung von Leiharbeit und Minijobs.

