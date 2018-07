Augsburg (SID) - Die Olympia-Medaillengewinner Hannes Aigner und Sideris Tasiadis (beide Augsburg) haben sich vorzeitig das Ticket für die Weltmeisterschaften der Slalom-Kanuten in Prag (11. bis 15. September) gesichert. Bei der nationalen Qualifikation in Augsburg gewann der Olympiadritte Aigner am Samstag im Kajak-Einer. Der Olympiazweite Tasiadis siegte im Canadier-Einer.

Neben Aigner sicherte sich im Kajak-Einer auch Sebastian Schubert (Hamm) durch Rang zwei in Augsburg seinen Platz im WM-Team des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV).

Im Canadier-Zweier lösten die Leipziger Franz Anton/Jan Benzien und Kai Müller/Kevin Müller (Halle/Saale) ihr WM-Ticket. Die restlichen Plätze werden nach den Rennen am Sonntag vergeben.