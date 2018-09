Dhaka (dpa) - In Bangladesch hat die Polizei schwere Vorwürfe gegen die Eigentümer der eingestürzten Textilfabrik erhoben. Trotz Rissen in dem achtstöckigen Gebäude sollen sie ihre Angestellten vor drei Tagen zur Arbeit gezwungen zu haben, sagte Polizeichef Monirul Islam. Die Polizei nahm zunächst die Besitzer zweier Textilfabriken fest. Auch zwei Regierungsingenieure, die Verstöße gegen Bauvorschriften aufdecken sollen, wurden in Gewahrsam genommen. Der Eigentümer des eingestürzten Hauses wird weiter gesucht. Die Zahl der Opfer stieg inzwischen auf mindestens 340.

