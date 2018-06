Washington (AFP) In der Affäre um vergiftete Briefe an US-Präsident Barack Obama und andere haben die Behörden in den USA einen neuen Verdächtigen festgenommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, verhafteten FBI-Agenten den etwa 40 Jahre alten Mann in der Nacht in seinem Haus in Tupelo im südlichen Bundesstaat Mississippi.

