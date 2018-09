Beirut (AFP) Nach Berichten über den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien warnt die russische Regierung vor einem Militäreinsatz in dem Land. Die Informationen dürften nicht als "Vorwand" für eine Intervention in Syrien genutzt werden, sagte Vize-Außenminister Michail Bogdanow am Samstag. US-Präsident Barack Obama kündigte eine "eingehende Prüfung" der Informationen an und mahnte zur Besonnenheit.

