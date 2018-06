Essen (AFP) Geisterfahrt der anderen Art: In Essen hat ein Auto am Samstag von allein seinen Motor gestartet und sich ohne Fahrer in Bewegung gesetzt. Eine Frau habe beobachtet, wie plötzlich der Motor des führerlosen Wagens ihrer Nachbarn startete und Funken herausschlugen, teilte die Polizei am Sonntag mit.

