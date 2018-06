Athen (dpa) – Mehrere tausend Menschen haben am Abend vor dem griechischen Parlament in Athen gegen die geplanten Massenentlassungen von Staatsbediensteten demonstriert. Die Kundgebung verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle, wie Reporter vor Ort berichteten. Die Polizei schätzte die Zahl der Demonstranten auf rund 3000. Das Parlament diskutierte am Abend über ein Gesetzespaket, das unter anderem die Entlassung von 15 000 Staatsbediensteten bis Ende 2014 vorsieht. Das Sparpaket soll am späten Abend vom Parlament gebilligt werden.

