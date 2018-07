Budapest (SID) - Die deutschen Judo-Nationalmannschaften greifen zum Abschluss der EM in Budapest nach der Bronzemedaille. Die Frauen bekommen es nach einem 2:3 im Halbfinale gegen Frankreich im Kampf um einen Podestplatz am Nachmittag mit Österreich zu tun. Die Männer treffen nach einem 3:2 in der Trostrunde gegen Slowenien auf die Niederlande. Die bislang einzige deutsche Medaille hatte Laura Vargas-Koch (Berlin) durch Rang drei in der Klasse bis 70 kg geholt.