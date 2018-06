Barcelona (SID) - Sandplatz-König Rafael Nadal hat zum achten Mal in neun Jahren das ATP-Turnier in Barcelona gewonnen. Im Endspiel des mit gut 1,7 Millionen Euro dotierten Turniers setzte sich der 26-jährige Mallorquiner souverän mit 6:4, 6:3 gegen seinen spanischen Landsmann Nicolas Almagro durch und durfte sich neben seinem 54. Triumph auf der ATP-Tour auch noch über 389.300 Euro als Siegprämie freuen. Almagro, der im Halbfinale den Augsburger Philipp Kohlschreiber mit 6:2, 6:1 ausgeschaltet hatte, erhielt noch 177.500 Euro.

Nadal ist damit im Real Club de Tennis de Barcelona seit 2003 ungeschlagen. Der Sieg gegen Almagro, gegen den er in zehn Duellen noch nie verloren hat, ist sein 39. in Folge. Nadal hat in seinen sechs Turnieren des Jahres stets das Finale erreicht. Zweimal - beim Comeback nach siebenmonatiger Verletzungspause in Vina del Mar und vergangene Woche in Monte Carlo - ging er als Verlierer vom Platz. Siege feierte er außer in Barcelona noch in Sao Paulo, Acapulco und Indian Wells.