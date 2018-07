Milwaukee (SID) - Titelverteidiger Miami Heat und die San Antonio Spurs haben als erste Teams der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA die zweite Runde der Play-offs erreicht. Die Heat setzten sich bei den Milwaukee Bucks mit 88:77 durch und entschieden die best-of-seven-Serie mit 4:0 für sich. Miami, für das Superstar LeBron James 30 Punkte erzielte, trifft in der nächsten Runde auf die Chicago Bulls oder die Brooklyn Nets (Stand: 3:1).

Die Spurs setzten sich in ihrer Serie gegen die Los Angeles Lakers ebenfalls mit 4:0 durch. Angeführt von Tony Parker, der es auf 23 Zähler brachte, machte der viermalige Champion durch ein 103:82 bei den Lakers den Einzug in die Runde der besten Acht perfekt. Bei den Lakers wurde erneut Starspieler Kobe Bryant, der nach einem Achillessehnenriss frühestens zum Start der neuen Saison wieder auf dem Parkett steht, schmerzlich vermisst.

Den nächsten Gegner von San Antonio ermitteln die Golden State Warriors und die Denver Nuggets. Golden State führt nach dem 115:101 gegen das drittbeste Team der Western Conference in der Serie mit 3:1 und steht damit kurz vor einer Überraschung. Überragender Akteur aufseiten der Gastgeber war erneut Stephen Curry, der 31 Punkte zum Sieg der Warriors beisteuerte.

Die New York Knicks unterlagen bei Rekordmeister Boston Celtics mit 90:97 und führen in der Serie nur noch mit 3:1. Mann des Tages im TD Garden war Jason Terry. Der Guard, Teamkollege von Dirk Nowitzki beim Titelgewinn der Dallas Mavericks 2011, erzielte in der Overtime die letzten neun Punkte der Celtics. Boston hat damit zumindest den "sweep", eine glatte 0:4-Niederlage, verhindert.