Frankfurt (SID) - Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners und Trainer Muli Katzurin gehen nach zwei Jahren getrennte Wege. Darauf einigten sich beide Seiten zwei Tage nach dem erst am letzten Spieltag gesicherten Klassenerhalt. "Nach zwei Jahren beende ich meine Zeit in Frankfurt. Ich wünsche dem Klub alles Gute und viel Erfolg in der kommenden Saison", sagte der Israeli Katzurin, der 2011 von Alba Berlin gekommen war.

Gunnar Wöbke, geschäftsführender Gesellschafter der Hessen, bedankte sich bei Katzurin: "Muli ist ein sehr guter, hoch professioneller Coach, der auch nach herben Rückschlägen immer wieder einen Dreh findet, zurückzukommen und zu gewinnen. Den Klassenerhalt in dieser Saison zu schaffen, war wahrlich kein Zuckerschlecken."

Derweil wird Flügelspieler Quantez Robertson den Frankfurtern erhalten bleiben. Wie der Klub mitteilte, verlängerte der Amerikaner seinen Vertrag um weitere drei Jahre. Der 28-Jährige ist seit 2009 für die Skyliners aktiv.