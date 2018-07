Frankfurt/Main (dpa) - Die gelungene Regierungsbildung in Italien hat dem Dax am Montag moderate Gewinne beschert. Schwache Daten aus der Eurozone bremsten den deutschen Leitindex allerdings etwas, so dass dieser zuletzt nur noch um 0,26 Prozent auf 7835 Punkte vorrückte.

Der MDax stieg um 0,11 Prozent auf 13 364 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,23 Prozent auf 923 Punkte nach oben. Der EuroStoxx 50 zog um 0,57 Prozent auf 2699 Punkte an. Das stabile Grundvertrauen der Anleger bleibt den Experten von Sentix zufolge eine Stütze für den Aktienmarkt.

Am Sonntag hatte Staatspräsident Giorgio Napolitano die neue italienische Regierung vereidigt. Ministerpräsident Enrico Letta will das Land mit einer großen Koalition aus der Krise führen. Positiv wurde bewertet, dass das Finanz- und das Arbeitsministerium mit Technokraten besetzt wurden. Ökonomen sehen nun gute Chancen für die Fortsetzung der Reformpolitik in Italien. Die Wirtschaftsstimmung sowie das Geschäftsklima hatten sich in der Eurozone im April indes überraschend stark eingetrübt.

Im Dax standen die Papiere von BASF ex Dividende bei 69,98 Euro. Dies entsprach einem Minus von 2,61 Euro gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Der Chemiekonzern hat 2,60 Euro je Anteil ausgeschüttet, so dass die Verluste nur optisch deutlich waren. Auch die Titel von Bayer waren nur optisch sehr schwach. Zuletzt büßten die Papiere des Pharma- und Chemiekonzerns 2,15 Euro auf 79,01 Euro ein. Bereinigt um die Dividende von 1,90 Euro je Aktie notierten die Papiere prozentual wenig verändert. Bayer will derweil sein Geschäft mit Verhütungsmitteln durch die Übernahme des US-amerikanischen Unternehmens Conceptus ausbauen.

An der Dax-Spitze verteuerten sich die Aktien von Volkswagen um 3,04 Prozent. Der Autobauer hatte seine Konzernziele für 2013 bestätigt. Die Titel der Commerzbank fielen auf ein Rekordtief von 9,70 Euro. Zuletzt verloren sie noch 4,36 Prozent auf 9,75 Euro. Ohne die Zusammenlegung von zehn alten Aktien zu einem neuen Papier in der vergangenen Woche wären die Bankentitel damit zum Pennystock geworden.

Im TecDax kletterten die Aktien des IT-Dienstleisters Cancom an der Index-Spitze um mehr als neun Prozent nach oben. Positiv werteten Börsianer, dass der Auftragseingang im April über dem Vorjahresniveau lag.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,01 Prozent am Freitag auf 1,00 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent 135,78 Punkte. Der Bund Future legte um 0,11 Prozent auf 146,66 Punkte zu. Der Kurs des Euro zog an. Die Europäischen Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,3113 (Freitag: 1,2999) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7626 (0,7693) Euro.