Hongkong (AFP) Grausige Bluttat in Hongkong: Der mutmaßliche Anführer einer Verbrecherbande ist vor einem öffentlichen Krankenhaus brutal hingerichtet worden. Die Polizei meldete am Montag vier Festnahmen, nachdem das 30 Jahre alte Opfer Berichten zufolge von zwei maskierten Männern in schwarzer Kleidung mit Äxten und einem Fleischerbeil angegriffen worden war. Laut der Zeitung "The Standard" wurde das Opfer unter den Augen schockierter Passanten durch die Hiebe nahezu ausgeweidet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.