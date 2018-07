Paris (AFP) Nach der harschen Kritik der französischen Sozialisten an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich die Regierungen in Paris und Berlin am Montag um Schadensbegrenzung bemüht. Frankreichs Regierungschef Jean-Marc Ayrault hob die Bedeutung der "deutsch-französischen Freundschaft" hervor und plädierte für einen "respektvollen" Dialog. Die Bundesregierung erklärte, die Kritik an Merkel sei nur "Begleitmusik".

