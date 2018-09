Berlin (AFP) Die Rekrutierung von Personal für den im kommenden Jahr startenden Einzug der Kfz-Steuer durch den Bund gestaltet sich schwierig. Für die insgesamt 1771 Planstellen seien bislang erst 641 Zusagen erteilt worden, heißt es in einem der Nachrichtenagentur AFP am Montag vorliegenden Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss. Für die Aufgabe waren vor allem Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums vorgesehen, deren Bereiche nach Abschaffung der Wehrpflicht geschlossen werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.