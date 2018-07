Washington (AFP) Bei einer Festveranstaltung zum 20-jährigen Bestehen des Holocaust-Museums in Washington hat Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) an die Mitverantwortung der Wehrmacht für den Völkermord an den Juden erinnert. "Die Wehrmacht war Teil des Systems. Daran gibt es keine Zweifel", sagte de Maizière am Montag. Daher könne die Wehrmacht als Ganze auch nicht als Tradition für die Bundeswehr dienen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.