München (AFP) Der vor zehn Tagen im Bundespräsidialamt eingegangene verdächtige Brief hat nach Informationen des "Focus" lediglich ein benutztes Kondom enthalten. Das berichtete das Nachrichtenmagazin am Montag unter Berufung auf Ermittlerkreise. Die verdächtige Sendung war am 19. April im Präsidialamt eingegangen und beim Durchleuchten der Post aufgefallen. Spezialisten der Polizei sprengten den Brief im hinteren Teil des Parks von Schloss Bellevue.

