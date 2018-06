Brüssel (AFP) Der höchste Spitzensteuersatz im EU-Vergleich gilt in Schweden: Die Höchstabgabe auf Einkommen liegt in dem skandinavischen Land bei aktuell 56,6 Prozent, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Montag mitteilte. Auf den folgenden Plätzen liegen Dänemark (55,6 Prozent), Belgien (53,7 Prozent), Portugal (53,0 Prozent) sowie Spanien und die Niederlande mit je 52,0 Prozent. Eurostat veröffentlichte die Zahlen anlässlich der Vorlage eines Berichts der EU-Kommission zu den Steuersystemen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

