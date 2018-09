Augsburg (Deutschland) (AFP) Kinderjeans enthalten laut einer Untersuchung des Magazins "Öko-Test" oft gesundheitsschädliche Farbstoffe. Von 20 getesteten Modellen wiesen mehr als die Hälfte problematische Farbstoffbestandteile auf, wie es in der neuen Ausgabe des Magazins heißt. Im Labor sei in vielen Hosen das krebsverdächtige Anilin nachgewiesen worden, in drei Hosen sogar aromatisches Amin, das krebserregend sei. Auch halogenorganische Verbindungen seien in den Kinderjeans enthalten: Viele Vertreter dieser Stoffgruppe können demnach Allergien auslösen. Am besten schnitten bei der Untersuchung laut "Öko-Test" noch Modelle aus Bio-Baumwolle ab.

