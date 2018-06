Berlin (AFP) Die Bundesregierung sieht angesichts der scharfen Kritik französischer Sozialisten an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) keine Entfremdung zur Regierung in Paris. Die Kritik in Frankreich sei "Begleitmusik, die wir wohl wahrnehmen, aber die für uns nicht zählt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Paris.

