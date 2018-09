Düsseldorf (AFP) Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat Kritik an zahlreichen Städten mit Umweltzone geübt. So hätten rund zwei Drittel der Kommunen die Zone gegen Feinstaub zwar formell eingeführt, in der Praxis sei sie aber "nicht mehr als ein Alibi", sagte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch der "Westdeutschen Zeitung" vom Montag. Der Verkehr werde vielerorts kaum oder gar nicht kontrolliert, kritisierte er.

