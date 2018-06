Paris (AFP) In Mali ist am Montag ein französischer Soldat getötet worden. Der Angehörige einer Spezialeinheit sei am Nachmittag im äußersten Norden des Landes getötet worden, teilte der Elysée-Palast mit. Es handelt sich um den sechsten Toten, den Frankreichs Armee in dem afrikanischen Land zu beklagen hat. Präsident François Hollande habe den Angehörigen des Soldaten sein Beileid ausgedrückt, hieß es in der Mitteilung.

