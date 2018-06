Washington (dpa) - Doppelbesuch von Verteidigungsminister Thomas de Maizière und Innenminister Hans-Peter Friedrich in Washington: Topthemen sind Terrorabwehr, Datenschutz und Afghanistan. In der Terroristen-Abwehr suchen Deutschland und Europa eine engere Zusammenarbeit mit den USA. Es gehe unter anderem um den Austausch von Informationen über Dschihadisten aus verschiedenen Ländern, die derzeit von muslimischen Extremisten in Syrien ausgebildet werden. Das verlautete nach einem Gespräch von Friedrich mit US-Justizminister Eric Holder.

