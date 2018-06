Rom (AFP) Das italienische Parlament hat der neuen Regierung um Ministerpräsident Enrico Letta das Vertrauen ausgesprochen. Die Abgeordneten votierten in der Vertrauensabstimmung am Montagabend mehrheitlich für das neue Kabinett. Der 46-jährige Sozialdemokrat Letta steht an der Spitze einer 21-köpfigen Regierung, die erst zwei Monate nach den Parlamentswahlen zustande gekommen war.

