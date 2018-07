Rom (AFP) Das Parlament in Rom hat dem neuen italienischen Ministerpräsidenten Enrico Letta und seiner Regierung das Vertrauen ausgesprochen. 453 Abgeordnete stimmten am Montagabend in Rom für das Kabinett des 46-Jährigen, 153 votierten dagegen, teilte die Präsidentin des Abgeordnetenhauses, Laura Boldrini, mit.

