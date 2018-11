Amsterdam (dpa) - Die ersten königlichen Gäste zum Thronwechsel sind in Amsterdam eingetroffen. Der japanische Kronprinz Naruhito und seine Frau, Prinzessin Masako, kamen am Sonntagabend in der niederländischen Hauptstadt an.

Thronfolger von 18 Fürstenhäusern werden an den Feierlichkeiten teilnehmen, unter ihnen der britische Kronprinz Charles und seine Frau Camilla. Königin Beatrix wird die Gäste am Abend zu einem Abschiedsessen im Amsterdamer Reichsmuseum empfangen.

Zugleich wird im niederländischen Fernsehen die letzte Ansprache der 75 Jahre alten Monarchin als Königin ausgestrahlt.

