Amsterdam (dpa) - Die Niederlande wechseln in eine neue Epoche: Nach 33 Jahren gibt Königin Beatrix am Dienstag das Zepter an ihren Sohn Willem-Alexander ab.

Zum ersten Mal seit 123 Jahren bekommen die Niederlande damit wieder einen König - seit dem Tod von König Willem III. im Jahr 1890 hatten nur Frauen auf dem Thron Platz genommen.

Die Ägide Willem-Alexanders wird allerdings ein männliches Zwischenspiel bleiben: Neue Thronfolgerin ist von Dienstag an seine neun Jahre alte Tochter Catharina-Amalia.

Am Montagabend will sich die 75 Jahre alte Beatrix in einer Fernsehansprache von ihren knapp 17 Millionen Untertanen verabschieden. Am Abend ist ein Festessen mit Ehrengästen im neu eröffneten Rijksmuseum vor Rembrandts "Nachtwache" geplant, einem riesigen Gemälde von 1642.

Zur offiziellen Feier am Dienstag werden unter anderem erwartet: der britische Thronfolger Prinz Charles mit seiner Frau Camilla, der frühere UN-Generalsekretär Kofi Annan, EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso und die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die sich seit vielen Jahren für die deutsch-niederländischen Beziehungen engagiert. Zusätzlich erwartet die Hauptstadt Amsterdam bis zu eine Million Besucher. Für die Sicherheit sind 12 500 Polizisten verantwortlich. Das Wetter soll recht gut werden.

Der eigentliche Thronwechsel wird sich zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr im Königlichen Palast vollziehen. Dort will Beatrix die Abdankungsurkunde unterschreiben. Mit ihrem Federstrich wird Willem-Alexander automatisch König. Seine Frau Máxima wird Königin, ist aber nicht zugleich Staatsoberhaupt. Beatrix ist von diesem Moment an wieder Prinzessin, wie schon vor ihrer Thronbesteigung 1980. Sie wird dann nicht mehr mit "Majestät" angesprochen, sondern mit "Königliche Hoheit".

Nach der Abdankung treten Beatrix und Willem-Alexander auf den Balkon des Palastes am Dam, dem zentralen Platz in Amsterdam. Dort werden ihnen schätzungsweise 20 000 Menschen zujubeln. Um 14 Uhr folgt dann in der unmittelbar benachbarten Neuen Kirche die feierliche Amtseinführung des neuen Königs. Eine Krönung ist in den Niederlanden nicht üblich, vielmehr schwört der König auf die Verfassung. Die in der Kirche versammelten Mitglieder beider Kammern des Parlaments geloben daraufhin, die Rechte des Königs zu achten.

