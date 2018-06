Berlin (dpa) - Schlagersänger Heino soll am kommenden Samstag in der RTL-Show "Deutschland sucht den Superstar" auftreten. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Den Termin hat der Sänger schon auf seiner offiziellen Homepage eingetragen. Noch offen sei, ob Heino neben Dieter Bohlen am Jury-Pult sitze oder nur auftrete. Fest stehe, dass er an der Sendung teilnehme, heißt es in dem Bericht. Der Sänger wird mit den Worten zitiert: Er wolle den jungen Leuten bei DSDS zeigen, wie man die Töne richtig treffe.

