Hamburg (dpa) - Das Hamburger Musical "Rocky" hat sich als erste deutsche Musical-Produktion zum Broadway durchgeboxt: Die Show von Stage Entertainment solle im März 2014 Premiere im Winter Garden Theater in New York feiern, teilte der Entertainmentkonzern am Montag mit.

"Früher kamen alle großen in Deutschland gezeigten Musical-Produktionen aus den USA oder aus Großbritannien. Aber noch nie hat es irgendeine deutsche Show in das Mutterland des Musicals geschafft", betonte Stage-Entertainment-Geschäftsführer Johannes Mock-O'Hara. "Rocky" hat im November vergangenen Jahres Uraufführung in der Hansestadt gefeiert.