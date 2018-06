Peshawar (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag im unruhigen Nordwesten Pakistans sind am Montag mindestens acht Menschen getötet worden. Zudem seien 45 Menschen verletzt worden, als der Attentäter in Peshawar sein mit Sprengstoff präpariertes Motorrad in einen Bus lenkte, sagte ein Polizist der Nachrichtenagentur AFP. Der Angriff richtete sich demnach gegen den ranghohen Verwaltungsbeamten Sahibzada Anees, der kurz zuvor den Anschlagsort passiert hatte. Er habe die Explosion der rund sechs Kilogramm schweren Bombe aber unverletzt überstanden.

