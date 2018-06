Selb/Hof (dpa) - Der frühere Bundesminister Jürgen Warnke ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 81 Jahren, wie der oberfränkische CSU-Bezirksverband mitteilte. Der langjährige Bundestagsabgeordnete lebte zuletzt in Selb. Unter Kanzler Helmut Kohl gehörte er von 1982 bis 1991 dem Kabinett an - als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und als Bundesverkehrsminister. 1998 schied er aus dem Bundestag aus.

