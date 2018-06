Platzverlosung im NSU-Prozess - Große Zeitungen gehen leer aus

München (dpa) - Bei der Verlosung der 50 Presseplätze für den NSU-Prozess sind mehrere überregionale Zeitungen leer ausgegangen. Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" hatte ebenso wenig Glück wie die "Zeit" oder die "taz". Dagegen sind türkische und griechische Medien diesmal mit dabei, wie das Münchner Oberlandesgericht im Anschluss an die Verlosung mitteilte. Mehrere Medienhäuser kündigten unmittelbar danach an, juristische Schritte zu prüfen. Journalistenverbände übten scharfe Kritik. OLG-Präsiden Karl Huber bezeichnete das Verfahren dagegen als gerecht und angemessen - und beklagte die "Angriffe" auf das Gericht in den vergangenen Wochen.

Letta stellt Vertrauensfrage - Regierungsprogramm gegen die Krise

Rom (dpa) - Italiens neuer Ministerpräsident Enrico Letta hat im Parlament ein umfassendes Regierungsprogramm gegen die tiefe Wirtschaftskrise des Landes und den Reformstau vorgestellt. Letta bat zunächst in der Abgeordnetenkammer um das notwendige Vertrauen der Volksvertreter. Neben einschneidenden Reformen im Inneren setzte er sich in einem starken Bekenntnis zu Europa dafür ein, wirtschaftliches Wachstum gemeinsam zu fördern. "Ohne Europa verlieren wir alles", sagte Letta. Die Wachstumspolitik könne in den Zeiten der großen Krise und der Rezession nicht länger warten.

Anschlag auf Syriens Regierungschef - Weiter Diskussion um Giftgas

Damaskus (dpa) - Der syrische Regierungschef Wael al-Halki hat ein Attentat in Damaskus unverletzt überlebt. Das staatliche Fernsehen meldete, sechs Menschen seien ums Leben gekommen, als im morgendlichen Berufsverkehr eine Autobombe im Stadtteil Al-Messe detonierte. Unter den Toten sei ein Leibwächter von Al-Halki. Sein Fahrer und ein weiterer Leibwächter seien verletzt worden, berichteten Oppositionelle. Während bei anhaltenden Kämpfen nach Angaben von Regimegegner landesweit mindestens 61 Menschen getötet wurden, hielten auch die Spekulationen um einen angeblichen Chemiewaffeneinsatz an.

Steuerwahlkampf voll entbrannt - Schwarz-Gelb warnt vor Grün

Berlin (dpa) - Mit heftigem Streit um die jüngsten Steuerforderungen der Grünen ist der Wahlkampf in Deutschland voll entbrannt. Union und FDP warfen den Grünen vor, Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen. Grüne und SPD verteidigten ihre jeweiligen Steuerpläne als moderat. Ohne höhere Staatseinnahmen seien die Gerechtigkeit in Gefahr und Teile der öffentlichen Infrastruktur nicht zu finanzieren.

Merkel lässt Regeln bei Selbstanzeige wegen Steuerbetrugs prüfen

Berlin (dpa) - Unter dem Eindruck der Steueraffäre von FC-Bayern-Präsident Uli Hoeneß lässt Kanzlerin Angela Merkel prüfen, ob die erst 2011 geänderten Regeln zur Straffreiheit bei Selbstanzeige abermals verschärft werden sollten. Die CDU-Chefin regte in einer Parteivorstandssitzung eine Arbeitsgruppe mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, seinen Amtskollegen aus den unionsgeführten Ländern sowie Experten der Unionsfraktion im Bundestag an. Das teilte CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe mit. Die Kommission solle Vorschläge erarbeiten, wie Steuerbetrug besser bekämpft werden kann.

EU kämpft gegen Bienensterben - drei Pestizide werden verboten

Brüssel (dpa) - Die EU verbietet zum Schutz der bedrohten Bienen großflächig bestimmte Pflanzenschutzmittel. Vom 1. Dezember an soll der Einsatz von drei umstrittenen Nervengiften für den Anbau von Mais, Sonnenblumen, Raps und Baumwolle untersagt werden. Vertreter der EU-Staaten machten in Brüssel den Weg dafür frei. Die Insekten steuern diese Pflanzen besonders gerne an. Das Teilverbot der sogenannten Neonicotinoide, die für Bienen gefährlich sein könnten, wird auf zunächst zwei Jahre befristet. Während Umweltschützer jubeln, warnen Hersteller und die Agrarbranche vor Ernteeinbußen.